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Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
На Луганщині триває боротьба між ЗСУ та ворожими військами
Фото: Телеграм-канал президента Зеленського

Окупанти також 18 разів атакували в районах Стельмахівки, Андріївки, Невського, Макіївки

Окупаційні війська завдали удару з авівації по прифронтовому Невському, про ситуацію в регіоні інформує Луганська обласна державна адміністрація.

«По прифронтовому Невському окупантами завдані удари з реактивних систем залпового вогню та авіації. По деокупованих нами населених пунктах загарбники б’ють постійно. Макіївка, Стельмахівка, Куземівка і Невське минулої доби потерпали від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів понад 100 разів. Місцеві жителі, на жаль, вже звикли до складної безпекової ситуації навколо», – заявив начальник ОВА Артем Лисогор.

Окрім того, ворог також 18 разів атакував в районах Стельмахівки, Андріївки, Невського, Макіївки. Це Куп’янський та Лиманський напрямки.

Також з повідомлення ОВА відомо, що "народна рада ЛНР" ухвалила закон, згідно з яким місцеві колаборанти - службовці силових відомств та працівники соціальної сфери – у пріоритетному порядку претендуватимуть на безгосподарні житлові приміщення, "саме те житло, яке окупаційна влада наразі "націоналізує". Шукає порожні квартири луганчан, які евакуювалися і не повернуться упродовж 30 діб задля його переоформлення".

При в’їзді до Рубіжного загарбники ретельно перевіряють цивільне населення, і "час від часу ці "безпекові заходи" перетворюються на показові. Рубіжани зазначають, що у такі моменти очікувати можна по п’ять годин".

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Теги: авіація закон житло влада населення Макіївка ворог росіяни

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