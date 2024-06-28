Українці у Польщі можуть отримати гроші на оренду житла: як це зробити

Habitat for Humanity Poland допомагає українцям із пошуком і грошима на оренду житла

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою «Крок додому», яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland.

Хто може скористатись програмою

«Крок додому» – це програма для українських біженців, які мають труднощі з орендою житла у Польщі.

Учасниками програми можуть стати українці, які відповідають наступним критеріям:

перетнути кордон після 24 лютого 2022 року і можуть документально це підтвердити;

на момент подачі заявки перебувають на території Польщі;

готові орендувати житло щонайменше впродовж 12 місяців;

мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства (від 3 000 до 4 500 злотих (34,6-44,5 тис грн);

належать до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла;

Кандидат в учасники програми повинен:

перебувати в місті, де шукає квартиру;

мати вільний час, наприклад, для перегляду квартир;

оперативно комунікувати з Habitat Poland;

надавати правдиву та актуальну інформацію про свою житлову ситуацію.

Яку підтримку можна отримати?

Під час пошуку житла:

інструкція для самостійного пошуку житла (міні-посібник),

дистанційні послуги агента з нерухомості – пошук пропозицій житла за критеріями заявника,

дофінансування за послуги агента з нерухомості – доплата за послуги агента з нерухомості, обраного та оплаченого учасником (за умови підписання договору оренди).

Під час підписання договору оренди:

надають зразки договорів оренди;

страхування для учасника програми та власника житла;

послуги пов’язані з тимчасовою орендою (адреса, нотаріус, переклад).

Фінансова підтримка (за умови відповідності додатковим критеріям):

дофінансування до депозиту;

часткова доплата до орендної плати.

Покращення життєвої ситуації:

дофінансування додаткових послуг, після консультації з фахівцем: мовні курси, професійне навчання, догляд за дітьми тощо. А також інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.

Як подати заявку на участь у програмі

Усі заявки розглядають, а тоді Фундація надає відповідь на електронну пошту. Іноді цей процес може тривати понад 7 днів. Для участі потрібно заповнити анкету. Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.

До слова, влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.