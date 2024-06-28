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Фінляндія виділила Україні засекречену військову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фінляндія виділила Україні засекречену військову допомогу
Фінляндія виділила 24-й пакет оборонної підтримки Україні
фото: з відкритих джерел

Допомога розрахована як на потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони

Влада Фінляндії заявила, що виділяє Україні чергову військову допомогу. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Фінляндії.

Пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро. Рішення сьогодні ухвалив президент республіки за поданням уряду. Згідно з повідомленням, йдеться про поставку військової техніки. 

«З оперативних причин та для гарантії безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде», – зауважують у оборонному відомстві країни. 

При цьому зазначається, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони. «Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти необґрунтованої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, а й, зрештою, про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання», – сказав міністр оборони Антті Гяккянен.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Президент країни найближчим часом підпише зміни до закону.

Нагадаємо, Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією.

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Теги: Фінляндія військова допомога

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