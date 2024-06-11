Чи стимулює Німеччина українців повертатись додому? Міністерка з розвитку ФРН дала віповідь

Свенья Шульце наголосила, що Україна часто не визнає кваліфікацій, які надає українцям Європа

В уряді Німеччини заявили, що не тиснуть на українців з тим, щоб вони поверталися на батьківщину

Німеччина не вдаватиметься до засобів заохочення для повернення біженців з України додому, заявила міністерка з питань розвитку Федеративної республіки Німеччина Свенья Шульце, пише видання Spiegel.

Як наголошує Шульце, Німеччина не чинить жодного тиску, і біженцям з України дозволено самостійно вирішувати, чи хочуть вони повернутися на батьківщину. Водночас міністерка підкреслює, що Німеччині не вистачає кваліфікованих кадрів.

«Українці, які шукали притулку у нас, залишаються тут і на власний розсуд вирішують, чи хочуть і коли вони хочуть повернутися на свою Батьківщину. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних бонусів для їхнього виїзду», – цитує Шульце видання Spiegel.

Коментуючи дефіцит робочої сили в Україні, який виник через війну та міграцію, міністерка зазначила, що Україні варто також подбати про те, щоб визнати кваліфікації, які українці отримали, перебуваючи за кордоном. «Одна з проблем на даний момент полягає в тому, що кваліфікації, які ви отримуєте в Німеччині чи інших країнах ЄС, ще не визнаються автоматично в Україні», – поділилась своїми спостереженнями Шульце.

Свенья Шульце повідомила, що це проблема українських біженців буде одним із питань, яке обговорюватимуть на конференції із відновлення України, яка стартувала у Берліні сьогодні.

До слова, міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце 9 травня побувала з неанонсованим візитом у Києві, повідомило німецьке видання Tagesschau. Візит відбувся в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка зібрала в Берліні понад 2000 учасників, зокрема, глав держав і урядів, бізнесменів, керівників муніципалітетів, активістів.