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Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
За перше півріччя ціни на житло в Києві зросли лише на 2%
Фото: УНІАН

Лідирують Ужгород та Львівщина, водночас у Києві зростання цін доволі незначне – 2 %

Нині в Україні спостерігається тенденція щодо зростання цін на первинному ринку нерухомості. За 2024 рік найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді – на 15% та у Львівській області – на 14%. Водночас, як зазначено в червневому звіті НБУ про фінансову стабільність, у Києві ціни в цьому сегменті зросли лише на 2%.

Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага – на боці вторинного житла.

На вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.

Оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

Надалі ціни підтримуватимуться передусім побажаннями продавців. В окремих сегментах цьому сприятиме попит, підживлений фінансуванням за державними програмами. Водночас вартість житла в недобудовах на ранніх стадіях або у менш безпечних регіонах значно перевищуватиме комфортний для покупців рівень.

Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Раніше ми повідомляли, що парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях.

Також вас може зацікавити наш матеріал про те, як продати квартиру в окупації.

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Теги: підвищення цін Ужгород житло гроші Львівщина

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