Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ

За перше півріччя ціни на житло в Києві зросли лише на 2%

Лідирують Ужгород та Львівщина, водночас у Києві зростання цін доволі незначне – 2 %

Нині в Україні спостерігається тенденція щодо зростання цін на первинному ринку нерухомості. За 2024 рік найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді – на 15% та у Львівській області – на 14%. Водночас, як зазначено в червневому звіті НБУ про фінансову стабільність, у Києві ціни в цьому сегменті зросли лише на 2%.

Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага – на боці вторинного житла.

На вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.

Оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом. Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.

Надалі ціни підтримуватимуться передусім побажаннями продавців. В окремих сегментах цьому сприятиме попит, підживлений фінансуванням за державними програмами. Водночас вартість житла в недобудовах на ранніх стадіях або у менш безпечних регіонах значно перевищуватиме комфортний для покупців рівень.

Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Раніше ми повідомляли, що парламентська комісія ініціювала визначення суми компенсацій українцям, які втратили житло або готові відмовитись від житла на тимчасово окупованих територіях.

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