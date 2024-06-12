Пільговики у діамантах. Хто із заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави?

Бюджетним коштом оплачувалось житло навіть нардепам з підозрами у держзраді та колабораціонізмі

За майже два з половиною роки повномасштабної війни із держбюджету пішло 64,5 млн грн на житло у столиці для народних депутатів. Правом отримати компенсацію за оренду за цей час скористалися 160 нардепів.

Найбільший відсоток нардепів, які отримали компенсації за житло, у фракції «Слуга народу». До того ж за ці роки вони отримали більше відшкодувань, ніж нардепи всіх інших фракцій і груп разом узяті.

Як виявилось, компенсації з бюджету отримували навіть ті депутати, які декларують сотні тисяч доларів готівкою та прикраси люксових брендів, а також нардепи-втікачі та колаборанти.

Рух «Чесно» проаналізував, хто з народних депутатів нинішнього скликання скористався правом на компенсацію за житло протягом воєнних 2022, 2023 років та на початку 2024-го.

Скільки грошей нардепи беруть на житло

Згідно із законом «Про статус народного депутата України», нардепи мають право на компенсацію за оренду житла чи оплату готельного номера за умови, що вони не мають оселі у столиці та зареєстровані за місцем проживання у понад 30 кілометрах від межі Києва.

У 2022 році компенсації отримали 153 нардепи, яким сумарно з бюджету виплатили майже 30,8 млн грн.

У 2023 році відшкодувати витрати на житло просили дещо менше депутатів – 133, а загальна сума виплат склала близько 27,5 млн грн.

За перші чотири місяці 2024 року правом на компенсацію скористалися 108 народних обранців, які сумарно отримали майже 6,2 млн грн з бюджету.

У середньому на житло одного нардепа держава щомісяця витрачає 16,8 тис. гривень – це приблизно дві мінімальні зарплати. Та оскільки хтось із депутатів користується правом на компенсацію регулярно, а дехто – лише час від часу, виплати на одного депутата варіюються від 10 тис. до майже 300 тис. грн на рік.

Переважно правом на компенсацію користуються мажоритарники, що цілком логічно, адже більшість із них – представники регіонів, які зазвичай (хоча і не завжди) не мають житла у столиці. Так, протягом 2022–2024 років 70% тих, хто отримав компенсацію, були обранцями з мажоритарних округів.

«Слуги» попереду

Найбільшу суму компенсації за житло отримали нардепи фракції «Слуга народу». Протягом 2022–2023 років на оренду житла для них щорічно йшло по 20 млн грн із бюджету, а за перші чотири місяці 2024 року ця сума вже сягнула 4,7 млн. Це більше, ніж відшкодування для нардепів усіх інших фракцій і груп разом узятих.

Звісно, це можна пояснити тим, що «Слуга народу» є найбільшою фракцією у Верховній Раді й туди входить найбільше мажоритарників, які, найімовірніше, не мають житла у столиці. Але й відсоток депутатів з інших фракцій та груп, які отримували компенсації, значно менший.

Приблизно однакові суми – до 1,5 млн грн на рік – пішли на оренду житла для представників фракцій «Голосу» та «ЄС», груп «Довіра» та «За майбутнє».

А найменше грошей на житло просили нардепи із груп «ПЗЖМ» і «Відновлення України» (які раніше разом входили до забороненої проросійської фракції «ОПЗЖ») та від «Батьківщини».

Як бачимо, депутати «Слуги народу» користуються правом на компенсацію активніше, ніж їхні колеги з інших фракцій та груп.

На графіку вказана сума фактично здійснених виплат у вказаний місяць, що може включати компенсації за попередні періоди.

108 «слуг» отримали відповідні виплати у 2022 році, 97 – у 2023-му. За перші чотири місяці 2024 року 81 представник «Слуги народу» подавався на компенсації.

Серед представників інших фракцій та груп кількість і відсоток нардепів, які отримують виплати за житло, значно менший. Для порівняння, у 2022–2023 роках понад 40% «слуг» отримували компенсації, тоді як із «Голосу» витрати на житло компенсували близько 30% нардепів, з ЄС – близько 20%, із «Батьківщини» – не більше 12% членів фракції.

Компенсують і не комплексують

Чимало нардепів, що користувалися правом на компенсації протягом воєнних 2022–2024 років, одночасно декларували сотні тисяч у валюті готівкою, а також новенькі авто, прикраси з діамантами, одяг та аксесуари люксових брендів.

Згідно з даними декларацій, зі 160 нардепів, які отримували компенсації протягом останніх двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад $100 тис. (включаючи заощадження чоловіка/дружини). Серед таких є представники усіх фракцій та груп, окрім «Голосу».

Щобільше, чимало заможних депутатів обирали фактично максимально допустиму суму житлових компенсацій.

Так, мажоритарник із Донеччини Євген Яковенко, який наразі входить до групи «Відновлення України», за два з половиною роки повномасштабної війни отримав понад 530 тис. грн житлових компенсацій (близько $13 тис.). Формально нардеп має право на виплати, адже, згідно з декларацією, він не має житлової нерухомості у столиці. Водночас у 2023 році політик задекларував готівки на $950 тис. та 830 тис. І це не враховуючи заощаджень його дружини.

Мажоритарник від «Батьківщини» Олег Мейдич за 2022–2024 роки отримав 397 тис. грн ($9,9 тис.) компенсації за оренду готельного номера у столиці. При цьому, судячи з декларації, нардеп має стійкий фінансовий стан: він задекларував заощаджень на 14,5 млн грн готівкою та ще близько $86 тис. і 40 тис. євро. Можна додати сюди і гроші дружини Мейдича – 26 млн грн, $1 млн та 130 тис. євро готівкою.

Самовисуванець з Одещини Анатолій Урбанський від групи «За майбутнє» не гребує брати кошти з бюджету навіть попри те, що є офіційним мільйонером. У його декларації за 2023 рік вказано 21,6 млн грн готівкою, а також вісім годинників, ювелірні прикраси з діамантами і брендовий одяг, зокрема чотири шуби дружини За останні два з половиною роки Урбанський вибрав понад 350 тис. грн ($8,8 тис.) житлових компенсацій.

Мажоритарник, обраний від «Слуги народу», а нині член групи «Відновлення України» Олег Воронько в останній декларації вказав майже $1,5 млн і понад 1 млн євро готівкою, а також десятки тисяч в інших валютах. Це не завадило нардепу взяти ще й компенсацію з бюджету 237 тис. грн упродовж 2022 року.

Ще один позафракційний мажоритарник, нардеп-мільйонер Сергій Магера, обраний від проросійського «Опозиційного блоку», у перші місяці повномасштабного вторгнення отримав 58,5 тис. грн ($1,5 тис.) бюджетних коштів за проживання у номері на 16 кв. м у парламентському готелі «Київ». Це при тому, що лише на його банківському рахунку, згідно з декларацією, лежить 21 млн грн.

Депутат від забороненої ОПЗЖ, а наразі член групи ПЗЖМ Володимир Кальцев також покривав витрати на оренду з бюджетних коштів: у 2022–2023 роках він отримав 412 тис. грн компенсації. Також політик задекларував майже $100 тис. готівкою, чотири годинники й дорогоцінні прикраси. Крім того, у декларації Кальцев зазначив, що позичив комусь $3,59 млн.

Не відмовляється від відшкодувань і мажоритарник від «Слуги народу» Артем Кунаєв. Він, як і інші вищезгадані нардепи, не має власного житла у Києві. На оренду столичної квартири за останні два з половиною роки Кунаєв отримав 530 тис. грн. При цьому в його декларації вказано $280 тис. та 34 тис. євро готівки.

Понад 130 тис. грн компенсацій отримав скандальний нардеп від «Слуги народу» Богдан Торохтій, якого виключили з фракції після розслідування про відпочинок за кордоном під час війни та купівлю трьох новеньких авто на ім’я дружини.

Торохтій брав компенсації до осені 2022 року, коли його дружина Аліна Левченко стала власницею ще й квартири у Києві. У декларації нардепа, крім того, можна знайти діамантові прикраси дружини, три шуби по пів мільйона гривень, а також сумки, одяг і взуття люксових брендів.

Загалом чимало «слуг» вибирають майже максимальні компенсації навіть попри значні накопичення у валюті. Це, зокрема, Степан Чернявський, Ігор Негулевський, Ігор Фріс, Орест Саламаха, Олександр Горобець та інші.

Водночас близько половини зі 160 нардепів IX скликання, які отримували компенсації за останні два з половиною роки, не декларували значних накопичень, тож є цілком логічним, що вони претендують на цю пільгу.

Гроші для нардепів-безхатьків

Закон не ставить жодних лімітів на статки отримувачів компенсацій, але існує чітке обмеження: відшкодування можуть просити лише ті нардепи, які не володіють житлом у Києві.

Рух «Чесно» фіксував чимало випадків, коли це правило порушувалось депутатами попереднього скликання, але за останні два з половиною роки нардепи-власники нерухомості у столиці на компенсації не подавались.

Серед порушників хіба що «слуга» Олександр Кабанов, чия дружина, згідно з декларацією, володіє квартирою у Києві площею 164,7 кв. м. Попри те, що Кабанов має там право на безоплатне проживання, за перші чотири місяці 2024 року він взяв 56 тис. грн з бюджету на оренду житла.

Інші його колеги у подібних випадках відмовлялись від компенсацій, як зробив уже згаданий Богдан Торохтій, коли його дружина стала власницею київської квартири, а також «слуга» Максим Ткаченко, який перестав отримувати компенсації, коли у грудні 2022-го його дружина стала власницею будинку у Києві площею 172 кв. м.

А нардеп Володимир Кальцев відмовився від компенсацій у 2023 році, оскільки, судячи з декларації, його нова дружина є власницею квартири у Києві площею 41 кв. м.

Компенсації зрадникам

Як виявилось, бюджетним коштом оплачували житло і нардепи з офіційними підозрами у держзраді та колабораціонізмі. Так, у перші місяці 2022 року 38 тис. грн компенсації отримав «слуга» Олексій Ковальов, який на початку повномасштабного вторгнення активно допомагав росіянам на захопленій Херсонщині.

Таку ж суму компенсацій у 2022-му отримав і обранець від нині забороненої ОПЗЖ Олександр Пономарьов, якому СБУ та ДБР у 2023 році оголосили про підозру у державній зраді. До слова, Пономарьов є геть не бідним громадянином: у його декларації $540 тис. та 100 тис. євро готівкою, а місцеві називали його «тіньовим господарем Бердянська».

Отримували компенсації також фігуранти Реєстру зрадників Руху «Чесно» Андрій Аксьонов, Максим Бужанський («Слуга народу»), Валерій Гнатенко (ОПЗЖ) та виключений зі «Слуги народу» мажоритарник Євгеній Шевченко.

Рух «Чесно» і раніше писав, що механізм компенсації нардепам за житло є недосконалим, а влада може використовувати його як спосіб підтримувати своїх депутатів. Як бачимо, протягом 2022–2024 років розподіл компенсацій демонструє диспропорцію між фракціями та групами.

Крім того, компенсації отримують особи, які, відповідно до декларацій, мають стійкий фінансовий стан, але при цьому не гребують брати з бюджету додаткові 16–20 тис. щомісяця.

Очевидно, механізм оплати житла нардепам потребує перегляду та вдосконалення. Надто на тлі великої війни, коли надважливо раціонально розподіляти бюджетні кошти.

Софія Лазарова, Рух «Чесно»