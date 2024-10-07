Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації
Супутниковий знімок урагана «Мілтон»
фото: Reuters

Прогнозується, що ураган вдарить по району затоки Тампа, а потім пройде над Орландо

Ураган «Мілтон», що насувається на США, посилився до урагану четвертої категорії. Про це повідомляє Sky news.

За повідомленням Національного центру ураганів у Майамі, ураган пронісся на схід через Мексиканську затоку зі швидкістю 150 миль/год. Прогнозується, що ураган вдарить по району затоки Тампа, а потім пройде над Орландо.

Варто зазначити, що наприкінці минулого місяця понад 200 людей загинули під час урагану «Хелен», що пронісся південним сходом США, в тому числі частинами штату Флорида. Цей шторм також був четвертої категорії, коли він досягнув суші. Синоптики кажуть, що деякі постраждалі райони від урагану «Хелен», ймовірно, постраждають знову, що погіршить збитки, завдані менш ніж два тижні тому.

Директор департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі попередив, що жителі повинні готуватися до «найбільшої евакуації з часів урагану «Ірма». У 2017 році близько семи мільйонів людей були змушені покинути свої домівки у Флориді перед ураганом «Ірма», який у підсумку забрав життя понад 130 осіб у штаті.

Масова евакуація спричинила довгі затори на автомагістралях і великі черги на заправках. Чиновники кажуть, що вони винесли уроки з хаотичних сцен у 2017 році, і вздовж маршрутів евакуації будуть встановлені аварійні заправні станції та пункти зарядки для електромобілів.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс попередив, що ймовірні перебої з електропостачанням і що до уламків, які вже були спричинені ураганом «Хелен», додадуться ще й інші.

«Я не думаю, що існує якийсь сценарій, за якого ми не матимемо серйозних наслідків на цьому етапі. У вас є час на підготовку – весь день сьогодні, весь понеділок, можливо, весь вівторок, щоб переконатися, що ваш план готовності до урагану вже готовий. Якщо ви перебуваєте на західному узбережжі Флориди, на бар'єрних островах, просто припустіть, що вас попросять виїхати», – зазначив він.

Як повідомили представники влади, округ Пінеллас, до якого входить місто Сент-Пітерсбург, ймовірно, оголосить про обов'язкову евакуацію понад 500 тис. людей у найнижчих районах. В окрузі вже видано розпорядження про евакуацію шести лікарень, 25 будинків для людей похилого віку та 44 будинків для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади. У зв'язку з цим губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома та уникати поїздок, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.

До слова, на початку січня у американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей. Торнадо зачепили Маріанну, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл, руйнували будинки та лінії електропередач. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, близько 100 тис. осіб залишилися без світла.

Теги: ураган США негода прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях
Ізраїль відмовився від ударів по іранських ядерних об'єктах – FT
3 жовтня, 10:52
США хочуть дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході
Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім
30 вересня, 03:00
Порт Лос-Анджелеса зупинив роботу через пожежу контейнера з акумуляторами
Порт Лос-Анджелеса зупинив роботу через незвичну причину – Bloomberg
27 вересня, 16:14
Чи визначить Захід червоні лінії для Росії?
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
20 вересня, 15:01
США зберегли посилену військову присутність на Близькому Сході
США відправили додаткові війська на Близький Схід
20 вересня, 02:58
Працівники ФБР почали рослідування
У США виборчі комісії шести штатів отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування
18 вересня, 04:24
За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка
Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено
16 вересня, 03:59
Дональд Трамп програє у рейтингу Камалі Гарріс з 42% проти 47%
CNN пояснив, чому Трамп відмовляється від ще одних дебатів з Гарріс
13 вересня, 19:43
На мітингу у Вісконсині Трамп заявив, що ображений на Путіна
Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна
9 вересня, 10:32

Соціум

Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації
Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації
Папа Римський проголосить єпископа Української греко-католицької церкви кардиналом
Папа Римський проголосить єпископа Української греко-католицької церкви кардиналом
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ
Теракт біля аеропорту Карачі в Пакистані: є загиблі та поранені
Теракт біля аеропорту Карачі в Пакистані: є загиблі та поранені
В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)
В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
66K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
22K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
9640
Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua