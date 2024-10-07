Флорида готується до найбільшої за сім років евакуації

Прогнозується, що ураган вдарить по району затоки Тампа, а потім пройде над Орландо

Ураган «Мілтон», що насувається на США, посилився до урагану четвертої категорії. Про це повідомляє Sky news.

За повідомленням Національного центру ураганів у Майамі, ураган пронісся на схід через Мексиканську затоку зі швидкістю 150 миль/год. Прогнозується, що ураган вдарить по району затоки Тампа, а потім пройде над Орландо.

Варто зазначити, що наприкінці минулого місяця понад 200 людей загинули під час урагану «Хелен», що пронісся південним сходом США, в тому числі частинами штату Флорида. Цей шторм також був четвертої категорії, коли він досягнув суші. Синоптики кажуть, що деякі постраждалі райони від урагану «Хелен», ймовірно, постраждають знову, що погіршить збитки, завдані менш ніж два тижні тому.

Директор департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі попередив, що жителі повинні готуватися до «найбільшої евакуації з часів урагану «Ірма». У 2017 році близько семи мільйонів людей були змушені покинути свої домівки у Флориді перед ураганом «Ірма», який у підсумку забрав життя понад 130 осіб у штаті.

Масова евакуація спричинила довгі затори на автомагістралях і великі черги на заправках. Чиновники кажуть, що вони винесли уроки з хаотичних сцен у 2017 році, і вздовж маршрутів евакуації будуть встановлені аварійні заправні станції та пункти зарядки для електромобілів.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс попередив, що ймовірні перебої з електропостачанням і що до уламків, які вже були спричинені ураганом «Хелен», додадуться ще й інші.

«Я не думаю, що існує якийсь сценарій, за якого ми не матимемо серйозних наслідків на цьому етапі. У вас є час на підготовку – весь день сьогодні, весь понеділок, можливо, весь вівторок, щоб переконатися, що ваш план готовності до урагану вже готовий. Якщо ви перебуваєте на західному узбережжі Флориди, на бар'єрних островах, просто припустіть, що вас попросять виїхати», – зазначив він.

Як повідомили представники влади, округ Пінеллас, до якого входить місто Сент-Пітерсбург, ймовірно, оголосить про обов'язкову евакуацію понад 500 тис. людей у найнижчих районах. В окрузі вже видано розпорядження про евакуацію шести лікарень, 25 будинків для людей похилого віку та 44 будинків для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади. У зв'язку з цим губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома та уникати поїздок, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.

Моторошні кадри з Америки



Ураган «Хелен» вирує у штаті Флорида: евакуюють десятки тисяч жителів



У чотирьох округах Флориди проведено обов'язкову евакуацію - понад 70 000 людей залишили свої будинки через стихію. pic.twitter.com/xrIf3U9Xpk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2024

До слова, на початку січня у американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей. Торнадо зачепили Маріанну, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл, руйнували будинки та лінії електропередач. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, близько 100 тис. осіб залишилися без світла.