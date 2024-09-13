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CNN пояснив, чому Трамп відмовляється від ще одних дебатів з Гарріс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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CNN пояснив, чому Трамп відмовляється від ще одних дебатів з Гарріс
Дональд Трамп програє у рейтингу Камалі Гарріс з 42% проти 47%
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що йому не потрібен матч-реванш із Гарріс, оскільки вважає, що виграв дебати 10 вересня

Відмова Дональда Трампа брати участь у ще одних президентських дебатах з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс знаменує собою важливий момент у президентській кампанії 2024 року – і натякає на вразливість політичної кар'єри колишнього президента, побудованої на його телевізійній славі. Про це повідомляє старший репортер CNN Politics Стівен Коллінсон.

Трамп заявив, що йому не потрібен матч-реванш, оскільки він вважає, що виграв дебати 10 вересня. Але є й інше можливе пояснення: Трамп, який зазвичай не може встояти перед шансом домінувати на телеекрані, не хоче повторення протистояння, в якому він був непідготовленим і незосередженим і змарнував свій найкращий шанс перемогти свого опонента.

Трамп може мати рацію у тому, що намагається уникнути ще одних дебатів, оскільки, згідно з останнім опитуванням, Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з 47% проти 42%.

«Республіканський кандидат часто змінює свою думку. Але його заява про те, що наступних дебатів не буде, здавалася більш непохитною, ніж багато його попередніх заяв і виступів», – вважає Коллінсон.

Нагадаємо, Камала Гарріс і Дональд Трамп зустрілися на дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News. Значна частина американців вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула перемогу над колишнім головою держави Дональдом Трампом на дебатах кандидатів за посаду президента США. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою YouGov.

За підсумками дебатів як Трамп, так і Гарріс заявили про свою перемогу. Експрезидент, зокрема, заявив: «Я думаю, це були мої найкращі дебати за всю історію». Однак саме команда Камали Гарріс виявила бажання, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні. 

До слова, республіканці однопартійці звинувачують одне одного в тому, що їхній кандидат у президенти США часто потрапляв у пастки під час дебатів з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. 

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Теги: дебати США Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США

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