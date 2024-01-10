Флоридою пронісся потужний торнадо: зруйновано будинки, є загиблі (відео)
Синоптики попереджають, що торнадо можуть обрушитися й на інші штати
У американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей.
Торнадо зачепили Маріанну, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл, руйнували будинки та лінії електропередач. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, близько 100 тис осіб залишилися без світла.
Синоптики попереджають про те, що торнадо можуть дістатися й інших штатів, а швидкість вітру може досягти 120 км/год.
Нагадаємо,у грудні руйнівні шторми і торнадо в американському штаті Теннессі забрали життя щонайменше шістьох людей, серед яких є дитина. За словами місцевих служб із надзвичайних ситуацій, негода спричинила значні руйнування у штаті Теннессі, а десятки тисяч жителів залишилися без світла. Ще три людини загинули в передмісті Нешвілла, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій.
Як раніше повідомлялося, наприкінці листопада минулого року на південний захід Туреччини обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь.
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