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Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Припинити конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» можна тільки дипломатично – Білий дім
США хочуть дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Військовий конфлікт на Близькому Сході набирає обертів

Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише The Guardian.

«Тотальна війна з «Хезболлою», а тим більше з Іраном, не є способом досягти цього (Повернення громадян – «Главред»). Якщо ви хочете повернути цих людей додому безпечно та стабільно, ми вважаємо, що дипломатичний шлях є правильним», – сказав Кірбі.

У заяві підкреслюється, що військовий конфлікт у цьому регіоні може призвести до ескалації, яка тільки ускладнить будь-які зусилля щодо стабілізації та відновлення безпеки.

Представники адміністрації США наполягають, що найкращим рішенням для Ізраїлю є дипломатичний шлях, який дозволить уникнути масових жертв та подальших руйнувань. Політики вважають, що новий виток конфлікту на північному кордоні Ізраїлю може створити додаткові проблеми не лише для безпеки ізраїльтян, але й для стабільності в усьому регіоні Близького Сходу.

Вже декілька років Ізраїль знаходиться у стані напруженого протистояння з бойовиками «Хезболли», які мають значну підтримку з боку Ірану. Тегеран постачає озброєння та фінанси для бойовиків, що дозволяє їм проводити атаки на ізраїльську територію, зокрема на північні регіони. Конфлікт із «Хезболлою» постійно загострюється, особливо після останніх інцидентів, коли бойовики обстріляли прикордонні ізраїльські міста, а ЦАХАЛ, в свою чергу, ліквідував керівника угруповання Насраллу та інших високопосадовців.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. 

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Теги: США Ізраїль війна озброєння конфлікт

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