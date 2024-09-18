ФБР та Служба поштової інспекції розслідує дані випадки

Представники виборчих органів у шести штатах Сполучених Штатів Америки отримали листи з погрозами, які наразі розслідуються ФБР та Службою поштової інспекції США. За даними NBC News, попри те, що жодного небезпечного матеріалу в пакунках не було виявлено, правоохоронні органи закликають до підвищеної пильності.

Об'єктами погроз стали офіси державних секретарів, генеральних прокурорів та виборчі установи у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі. На зворотній адресі листів відправником зазначено «U.S.T.E.A», що означає «Армія знищення зрадників США».

Через інциденти вже було проведено евакуації в Канзасі, Айові та Оклахомі. ФБР у співпраці з поштовою інспекцією продовжує працювати над виявленням відповідальних за погрози та намагається перехопити будь-які додаткові небезпечні пакунки. Виборчі комісії отримали рекомендації ставитися до будь-яких підозрілих речовин як до потенційно небезпечних та дотримуватися протоколів безпеки.

Розслідування триває, правоохоронці намагаються встановити мотиви дій злочинців та загальну кількість надісланих листів.

Нагадаємо, Санкції працюють? Захід продовжує фінансувати армію Путіна.