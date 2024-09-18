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У США виборчі комісії шести штатів отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У США виборчі комісії шести штатів отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування
Працівники ФБР почали рослідування
фото з відкритих джерел

ФБР та Служба поштової інспекції розслідує дані випадки

Представники виборчих органів у шести штатах Сполучених Штатів Америки отримали листи з погрозами, які наразі розслідуються ФБР та Службою поштової інспекції США. За даними NBC News, попри те, що жодного небезпечного матеріалу в пакунках не було виявлено, правоохоронні органи закликають до підвищеної пильності.

Об'єктами погроз стали офіси державних секретарів, генеральних прокурорів та виборчі установи у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі. На зворотній адресі листів відправником зазначено «U.S.T.E.A», що означає «Армія знищення зрадників США».

Через інциденти вже було проведено евакуації в Канзасі, Айові та Оклахомі. ФБР у співпраці з поштовою інспекцією продовжує працювати над виявленням відповідальних за погрози та намагається перехопити будь-які додаткові небезпечні пакунки. Виборчі комісії отримали рекомендації ставитися до будь-яких підозрілих речовин як до потенційно небезпечних та дотримуватися протоколів безпеки.

Розслідування триває, правоохоронці намагаються встановити мотиви дій злочинців та загальну кількість надісланих листів.

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Теги: США ФБР вибори у США

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