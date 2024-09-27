Порт Лос-Анджелеса зупинив роботу через незвичну причину – Bloomberg

Загоряння акумуляторів паралізувало роботу порту Лос-Анджелеса

Декілька терміналів у портах Лонг-Біч і Лос-Анджелеса призупинили роботу через загоряння в контейнері з літієвими акумуляторами. Про це пише Bloomberg. На автодорозі, що з'єднує портові термінали, перекинулася вантажівка, що перевозила літієві батареї. Пожежа почалася о 14:00 (04:00 за київським часом).

«Батареї пошкоджені, горять і виділяють газ (є повідомлення про вибух однієї батареї)», – заявили в місцевому пожежному департаменті.

За даними пожежної служби, внаслідок займання ніхто не постраждав. Евакуація не проводилася. За даними The New York Post, спалах літій-іонних батарей, які встановлюються в електричні велосипеди, скутери та інші засоби індивідуальної мобільності, стали головною причиною пожеж у Нью-Йорку у 2024 році.

У 2019 року у місті сталося 30 пожеж, пов'язаних із загорянням літій-іонних акумуляторів, у 2021 році показник зріс до 104. У 2022 року сталося 220 таких пожеж, вони спричинили загибель шести осіб. Минулого року департамент повідомляв про 268 загоряння літій-іонних акумуляторів, внаслідок пожеж 18 людей загинули, ще 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, хорватська поліція розшукує трьох громадян України, яких підозрюють у навмисному підпалі в порту Медулін. Внаслідок масштабної пожежі знищені або суттєво пошкоджені 35 малогабаритних суден – яхти, човни та катери.