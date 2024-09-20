Американські сили готуються до розширення війни на Близькому Сході

На Близькому Сході американські військові налічують близько 50 000 тис. військовослужбовців, понад 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів ВВС

США продовжують утримувати значні військові сили на Близькому Сході для захисту своїх союзників і стримування можливих загроз. Наразі у регіоні розміщено близько 50 000 тис. американських військовослужбовців, понад 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів. Про це повідомляє Associated Press.

Авіаносець USS Abraham Lincoln разом із трьома есмінцями патрулює води Оманської затоки, тоді як два есмінці знаходяться в Червоному морі. Крім того, підводний човен USS Georgia, оснащений керованими ракетами, залишається в зоні відповідальності Центрального командування США, хоча його точне місце розташування не розголошується.

У східній частині Середземного моря діють шість американських військових кораблів, серед яких десантний корабель USS Wasp з експедиційним підрозділом морської піхоти на борту, а також три міноносці.

До авіагрупи входять ескадрильї винищувачів F/A-18 з USS Abraham Lincoln, які були переміщені на наземні бази в регіоні. Також у серпні США відправили додаткову ескадрилью винищувачів F-22, збільшивши загальну кількість ескадрилій винищувачів до чотирьох.

Сили включають різноманітні літаки, серед яких штурмовики A-10 Thunderbolt II, F-15E Strike Eagles та винищувачі F-16. Однак місця їх базування залишаються засекреченими.

Американська військова присутність на Близькому Сході продовжує залишатися ключовим елементом забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Нагадаємо, США бояться, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані – WSJ.





