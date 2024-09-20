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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?

glavcom.ua
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Чи визначить Захід червоні лінії для Росії?
фото: depositphotos.com

Відсутність червоних ліній грає на руку Путіну

Червоні лінії Заходу. Зловив себе на думці, що ніколи не чув про червоні лінії Заходу. Про російські чув, про китайські чув, а про Захід – ні.

А от можливо, якби ці лінії існували, то ситуація була б явно іншою. В грі про червоні лінії виграє той, хто їх озвучує першим. Бо пізніше виходить, що друга сторона перебуває в ситуації або порушити ці лінії, або дотримуватись.

Давайте уявимо, що, наприклад, червоною лінією є знищення нашої цивільної енергетики. Це ж фактично геноцид, атака на мільйони цивільних, жінок, дітей, старих. І от Захід каже Путіну, порушиш цю лінію дозволимо бити вглиб. І Путін вибирає – порушить, ну то його ж попередили, це був його вибір.

Або, наприклад, Захід каже, якщо уламки чи БПЛА впаде на нашу територію почнемо збивати ракети і дрони на території України. І знову Путін вибирає, порушив лінію – отримав відповідь. Хто винен – Путін.

Зрештою, ось ще червона лінія. Або зупиняєшся і шукаєш миру, або розпочинаємо з Україною переговори про вступ у НАТО. З кожною такою лінією Путіна ставлять перед фактом вибору. І це набагато краще, ніж коли це робить Путін.

Але здається нам не пощастило не з Путіним, а із Заходом, який остаточно заплутався, що є його цінностями сьогодні.

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Джерело
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Теги: росія США війна путін Україна переговори

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Віктор Андрусів

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