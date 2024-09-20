Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?

Відсутність червоних ліній грає на руку Путіну

Червоні лінії Заходу. Зловив себе на думці, що ніколи не чув про червоні лінії Заходу. Про російські чув, про китайські чув, а про Захід – ні.

А от можливо, якби ці лінії існували, то ситуація була б явно іншою. В грі про червоні лінії виграє той, хто їх озвучує першим. Бо пізніше виходить, що друга сторона перебуває в ситуації або порушити ці лінії, або дотримуватись.

Давайте уявимо, що, наприклад, червоною лінією є знищення нашої цивільної енергетики. Це ж фактично геноцид, атака на мільйони цивільних, жінок, дітей, старих. І от Захід каже Путіну, порушиш цю лінію дозволимо бити вглиб. І Путін вибирає – порушить, ну то його ж попередили, це був його вибір.

Або, наприклад, Захід каже, якщо уламки чи БПЛА впаде на нашу територію почнемо збивати ракети і дрони на території України. І знову Путін вибирає, порушив лінію – отримав відповідь. Хто винен – Путін.

Зрештою, ось ще червона лінія. Або зупиняєшся і шукаєш миру, або розпочинаємо з Україною переговори про вступ у НАТО. З кожною такою лінією Путіна ставлять перед фактом вибору. І це набагато краще, ніж коли це робить Путін.

Але здається нам не пощастило не з Путіним, а із Заходом, який остаточно заплутався, що є його цінностями сьогодні.