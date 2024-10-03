Захід намагається обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану, щоб уникнути ще більшого загострення на Близькому Сході

Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану. Однак удари по ядерних об'єктах Ірану наразі не плануються. Про це повідомляє Financial Times.

Захід намагається обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану в сподіваннях уникнути виходу регіонального конфлікту з-під контролю.

США дали зрозуміти, що підтримують право Ізраїлю на помсту Ірану. За інформацією FT, Ізраїль зважує кілька варіантів відповіді Ірану, зокрема атаки на ракетні установки або нафтову інфраструктуру.

Однак деякі офіційні особи Ізраїлю закликали до ударів по його ядерних об'єктах. Джерело Financial Times, знайоме з цим питанням, зазначило, що такий варіант не розглядається. Крім того, президент США Джо Байден також заявив, що також буде проти такої відповіді Ірану.

Західні союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях. На їхню думку, Ізраїль стає дедалі впевненішим та сміливішим після ліквідації керівництва «Хезболли».

За словами західних чиновників, ізраїльський уряд може бути готовий понести військові та політичні втрати, якщо це означає досягнення стратегічної перемоги над Іраном.

Нагадаємо, вранці в четвер, 3 жовтня, Ізраїль здійснив авіаудари по центру Бейрута. Удари стали відповіддю на найбільше за рік зіткнення на ліванському фронті між ізраїльськими військами та озброєним угрупованням «Хезболла», яке підтримується Іраном. Армія оборони Ізраїлю повідомила про точковий авіаудар по будівлі в районі Бачура, поблизу парламенту.

До слова, Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки».