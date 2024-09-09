Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна

Трамп додав, що ніхто з президентів США не ставився до Росії більш жорстко, аніж він, і Путін про це «знає як ніхто інший»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ображений на слова глави РФ Володимира Путіна, який підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Про це він сказав на мітингу у Вісконсині.

«Путін підтримав Камалу. Мене це дуже образило. Цікаво, чому він підтримав Камалу. Ні, він шахіст. Чи варто мені через це засмучуватися? Ні. Я думаю, що це було зроблено з посмішкою. Не знаю, хто, в біса, знає? Ніхто цього не взнає», – сказав Трамп.

Водночас Трамп додав, що ніхто з президентів США не ставився до Росії більш жорстко, аніж він, і Путін про це «знає як ніхто інший».

Нагадаємо, приховані спроби Кремля вплинути на президентські вибори у США є більш просунутими, ніж у попередні роки. Про це повідомляє The Washington Post із покликанням на неназваного високопосадовця Офісу директора національної розвідки США. На брифінгу високопосадовець зазначив, що діяльність Росії «є більш витонченою, ніж у попередні виборчі цикли».

До слова, Пенсільванія виходить на перший план у президентських перегонах, адже Камала Гарріс і Дональд Трамп активно зосереджують свої зусилля на цьому стратегічно важливому штаті.

Як пише видання Bloomberg, останнім часом Пенсільванія, найбільш густонаселений зі штатів, які ще не визначилися, з 19 голосами Колегії вибірників, привернула численні візити кандидатів від Демократичної та Республіканської партій. Штат знову стає ареною гострої боротьби, як це було у 2016 та 2020 роках, коли результати виборів були вкрай напруженими.