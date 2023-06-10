«Тотальна війна». Росіяни злякалися поразки?

Чому після всього, зробленого Москвою – в Україні ще є тисячі бажаючих надалі бути в МП

У стрічці новин мою увагу привернула підбірка «Медузи» відповідей її читачів, чому вони за війну (чи проти війни, але за перемогу РФ). Сам колектив «Медузи» (а це – ліберальне російське видання, що працює з Європи і має чітко виражену антипутінську спрямованість) був здивований тим, що серед їхніх читачів є ті, хто хочуть перемоги РФ.

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Для кращого розуміння «глибинного народу» думаю варто тим, кому цікава ця тема – прочитати відгуки.

Власне у мене – дві рефлексії.

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Перша

Після поразки під Сталінградом Геббельс у Берліні мав найбільш відому зі своїх промов – про «Тотальну війну». Сенс якої в тому, що тотальна війна – найбільш коротка, і треба після поразок думати не про мир, а про перемогу за будь-яку ціну.

Ця промова мала потужний ефект і вважається, що саме вона і пропаганда, збудована на її ідеях, дозволили вести Німеччині війну буквально до останніх хвилин – коли було зрозуміло, що перемогти рейх все одно не здатен.

Відгуки з підбірки «Медузи» – точна калька ідей промови Геббельса.

Друга

Багато хто дивується, чому після всього, зробленого Москвою – в Україні ще є тисячі бажаючих надалі бути в МП. Частина відповіді – ось ці відгуки: такі люди не хочуть допустити перемогу опонентів.

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Багато з них підсвідомо відчувають, що діяльність МП від початку йшла в хибному напрямку, але їм психологічно важко визнати причетність до цього. Тому, захищаючи МП, вони насправді захищають себе від усвідомлення причетності до зла, яке Москва чинить проти України заплановано і цілеспрямовано.

Не буду наводити всі відгуки росіян, подані «Медузою» (їх можна прочитати за посиланням) – достатньо одного, щоби зрозуміти загальний напрям думки:

«Алексей

24 года, Якутск

Вопрос [«Медузы» о причинах поддержки войны] на самом деле поставлен некорректно. Я не поддерживаю войну, но и не хочу проигрыша России. В таком случае хуже будет всем, и тот мир, к которому мы привыкли, теперь уж точно рухнет – и придет еще большая темнота. Война ошибочна, но проигрыш недопустим».