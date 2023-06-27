Де в Європі найбільше російських шпигунів? Названо країну

Російські шпигуни діють переважно під дипломатичним прикриттям

«Лідером» за кількістю російських шпигунів в країні є Швейцарія. Про це йдеться в публічній доповіді Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

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За даними швейцарської розвідки, загроза з боку іноземного (переважно російського і китайського) шпигунства є досить високою. Російські шпигуни діють переважно під дипломатичним прикриттям.

Причина такої значної уваги російської розвідки до невеликої нейтральної Швейцарії пояснюється тим, що на території країни розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. Особливо швейцарська розвідка побоюється, що росіяни спробують використовувати в своїх цілях швейцарських чиновників, які відповідають за роботу з Радою Безпеки ООН.

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Ще одним головним болем для швейцарської розвідки є протидія російським спробам обходити введені проти РФ санкції.

«Оскільки Росія використовує компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії для закупівель, діяльність [швейцарської розвідки] з моніторингу повинна бути поширена на регіони, яким в минулому приділялося мало уваги», – йдеться в доповіді.

Нагадаємо, у Швеції затримали двох росіян, які запускали дрони над центром Стокгольма і знімали на відео будівлю парламенту.