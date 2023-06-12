Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН

Вашингтон пропонує включити до Ради безпеки ООН шість нових постійних членів

США мають намір запросити до Ради Безпеки ООН шість нових постійних членів, пише The Washington Post із посиланням на офіційні особи з адміністрації президента Джо Байдена.

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За словами співрозмовників газети, Білий дім готує план трансформації найвпливовішого органу ООН. Представник американського президента в організації Лінда Томас-Грінфілд веде переговори з дипломатами зі 193 держав про потенційне розширення Ради Безпеки. При цьому новим членам органу не нададуть права вето.

«Будь-яка реформа Ради Безпеки цілком може зменшити вагу Заходу. Тож це реальність», – пояснив у розмові з Washington Post дипломат ООН.

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Проте Вашингтон сподівається розширити вплив країн, що розвиваються, у всесвітній організації та «відновити довіру» до Ради безпеки ООН. США стикаються з проблемами у досягненні консенсусу у світі, який стає все більш розколотим, тому Байден наполягає на проведенні реформи. Зокрема, американський президент говорив про розширення Ради Безпеки у вересні минулого року на 77 сесії Генасамблеї.

«Настав час для ООН стати більш інклюзивною організацією, яка ефективніше реагуватиме на потреби сучасного світу», – сказав тоді Байден. Він також закликав інших постійних членів Ради безпеки обмежити використання свого права вето «рідкісними, надзвичайними ситуаціями».

Білий дім домагається того, щоб Радбез ООН залишався головним інструментом для запобігання війнам у світі, незважаючи на сумніви у його здатності стримувати військові дії, зазначає видання.

Пропозиції щодо реформування Ради Безпеки стали частіше звучати у публічному полі після початку війни в Україні. Наприклад, Київ закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН. Українські офіційні особи, зокрема президент Володимир Зеленський, стверджували, що Росія є неправомірним членом органу, оскільки вона нелегітимно посіла місце Радянського Союзу після його розпаду.

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На реформі Радбезу наполягають і провідні країни, що розвиваються, у тому числі Бразилія та Індія. На думку влади цих держав, у РБ недостатньо представлені інтереси країн Великого півдня. «Реформа ради для мене є ключем до того, щоб Глобальний Південь відчував, що вона значною мірою зацікавлена ​​у збереженні системи», – говорив посол Бразилії в ООН Роналдо Коста Фільо.

Адміністрація Байдена поки не висунула конкретної пропозиції щодо реформи, хоча раніше Вашингтон сигналізував, що підтримав би кандидатури Німеччини, Японії та Індії як постійні члени СБ. Тим часом Франція та Великобританія виступають за постійні місця для Німеччини, Японії та Індії, а також Бразилії та принаймні однієї африканської країни.

Про те, що Організація об'єднаних націй потребує реформування заявив і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. «Ми є свідками підриву основ світового порядку, який був побудований з моменту створення Організації Об'єднаних Націй», – зазначив Токаєв.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй у Twitter 6 червня розмістили публікацію про День російської мови, але нічого не згадали про Каховську ГЕС, яку росіяни підірвали вночі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 червня відреагував на відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Кулеба наголосив, що «швидко та оперативно – це не про Міжнародні організації». Він зазначив, що у них своя бюрократія та стримуючі фактори.