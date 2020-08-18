ВООЗ: нова хвиля коронавірусу охоплює здебільшого молодь



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ВООЗ також нагадала виробникам ліків про необхідність виконання всіх необхідних кроків під час розробки вакцини від коронавірусу.

Люди віком від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення Covid-19, - Такеші Касаї

Всесвітня організація охорони здоров’я 18 серпня висловила стурбованість через те, що нова хвиля коронавірусу пов'язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, багато хто з яких навіть не знали, що вони інфіковані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на регіонального директора ВООЗ у Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.

«Епідемія змінюється. Люди віком від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення Covid-19. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик перетікання на найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження хвороби. Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», - заявив посадовець.

Регіональний директор ВООЗ наголосив, що країни можуть ефективніше зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і боротьбу з інфекціями. За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважає вірус «відносно стабільним».

ВООЗ також нагадала виробникам ліків про необхідність виконання всіх необхідних кроків під час розробки вакцини від коронавірусу.

Наразі спостерігаються сплески Covid-19 у країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії та на Філіппінах виявили новий штам коронавірусу, який уже спостерігали в Європі та США.

Нагадаємо, дослідники заявили, що коронавірус став більш заразним, але менш смертельним.

Як повідомлялося, у світі станом на 18 серпня з 22 мільйонів зафіксованих випадків зараження коронавірусом 15,5 мільйона вже вважають закритими. З них 14,7 мільйона одужали і 777 тисяч, або 5%, померли. Водночас від середини липня у світі фіксується найбільша кількість щоденних нових випадків зараження — понад 250 тисяч, тоді як наприкінці весни ця цифра сягнула 100 тисяч. Але смертність при цьому почала знижуватися – у квітні у світі фіксувалося по 7—8 тисяч смертей на добу, а влітку цей показник впав до 6 тисяч, попри значно більше поширення коронавірусу.

Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році.

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