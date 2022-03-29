Макрон не зміг вмовити Путіна зробити гуманітарний коридор із Маріуполя

Президенти сьогодні провели переговори

Еммануель Макрон і Володимир Путін у вівторок, 29 березня, провели телефонні переговори. Згодом президент Франції заявив, що гуманітарна операція в Маріуполі – наразі неможлива. Про це інформує AFP News Agency.

Окрім того, 29 березня президент США Джо Байден проведе переговори з лідерами європейських країн. Зокрема, з Макроном.

Раніше мовилося, що Франція, Греція та Туреччина планують запустити гумкоридор до Маріуполя. Макрон обіцяв «організувати все у найкращих можливих умовах» і врятувати маріупольців.

Сьогодні окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі.

Раніше Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну.

Також Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

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