  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Макрон не зміг вмовити Путіна зробити гуманітарний коридор із Маріуполя

    Лідер Франції заявив, що гуманітарна операція неможлива - Макрон не зміг вмовити Путіна зробити гуманітарний коридор із Маріуполя
    Лідер Франції заявив, що гуманітарна операція неможлива
    фото з відкритих джерел

    Президенти сьогодні провели переговори

    Еммануель Макрон і Володимир Путін у вівторок, 29 березня, провели телефонні переговори. Згодом президент Франції заявив, що гуманітарна операція в Маріуполі – наразі неможлива. Про це інформує AFP News Agency.

    Окрім того, 29 березня президент США Джо Байден проведе переговори з лідерами європейських країн. Зокрема, з Макроном.

    Раніше мовилося, що Франція, Греція та Туреччина планують запустити гумкоридор до Маріуполя. Макрон обіцяв «організувати все у найкращих можливих умовах» і врятувати маріупольців.

    Сьогодні окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі.

    Раніше Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну.

    Також Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина Маріуполь росія окупанти США війна путін Греція Франція Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон не зміг вмовити Путіна зробити гуманітарний коридор із Маріуполя