ФСБ відмовилася порушувати справу через отруєння Навального

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»

Позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії не стала порушувати кримінальну справу за фактом отруєння опозиціонера Олексія Навального. Позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Про це пише DW.

Позов був поданий за статтею 355 КК РФ про розробку, виробництво та накопичення забороненої хімічної зброї.

Як стверджує ФСБ, підстави для будь-яких «процесуальних рішень» відсутні у зв'язку з перевіркою наданих позивачами фактів «іншим правоохоронним органом». Мова йде про управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу.

Юристи ФБК визнали відповідь слідчих відпискою і звернулися в Лефортовський суд Москви зі скаргою по статті 125 кримінально-процесуального кодексу «на незаконну бездіяльність» ФСБ.

Раніше Навальний заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії.

Нагадаємо, Євросоюз ввів персональні санкції проти декількох фізичних і юридичних осіб в РФ через отруєння Олексія Навального. У Кремлі заявили, що це «свідомий недружній крок» щодо РФ.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».