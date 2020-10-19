Навальний розкритикував Трампа за мовчання після його отруєння



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Російський опозиціонер Олексій Навальний у лікарні після отруєння

Опозиційний політик вважає, що надзвичайно важливо, щоб кожен виступив проти застосування хімзброї в XXI столітті

Російський опозиціонер Олексій Навальний розкритикував президента США Дональда Трампа за реакцію на його отруєння.

Про це він заявив у інтерв'ю CBS News.

Навальний звернув увагу, що президент США Дональд Трамп офіційно не засудив його отруєння, на відміну від лідерів Німеччини і Франції.

«Я помітив, що Трамп не виступив із засудженням. Я думаю, що надзвичайно важливо, щоб кожен, можливо, в першу чергу президент США, виступив проти використання хімічної зброї в XXI столітті», - заявив Навальний.

Нагадаємо, Євросоюз ввів персональні санкції проти декількох фізичних і юридичних осіб в РФ через отруєння Олексія Навального. У Кремлі заявили, що це «свідомий недружній крок» щодо РФ.

Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».