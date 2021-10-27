Газовий шантаж Молдови. Кремль кидає напризволяще окуповане Придністров’я

Серджіу Тофілат «Москві необхідно продовжити договір із Молдовою, інакше вони своїми руками заженуть Придністров’я у скрутну ситуацію»

Від енергетичної кризи в Молдові, яку спровокував «Газпром», у результаті постраждає окуповане РФ Придністров’я. За словами експерта у сфері енергетики та ексрадника президента Молдови Серджіу Тофілата, якщо Молдова та Росія не досягнуть компромісу щодо поставок газу, – Тирасполь залишиться без найбільшого джерела фінансування, оскільки третина бюджету формується завдяки російському газу, за який Придністров’я не сплачує. Про це Серджіу Тофілат розповів під час онлайн-обговорення «Главкома» з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

«Москві також необхідно продовжити договір, інакше вони своїми руками заженуть Придністров’я у скрутну ситуацію. Москва ж роками поставляла газ у Придністров’я, не вимагаючи оплати (борг за постачання російського газу в Придністров’я, Росія називає боргом молдовської влади – ред.), тому газ є основним джерелом фінансування придністровського антиконституційного режиму», – пояснив Тофілат.

Як пояснив Тофілат, газ, який поставляється в Придністров’я, який фактично виходить безплатним, придністровський оператор «Тираспольтрансгаз» перепродає місцевим споживачам. Таким чином, третина бюджету регіону формується шляхом перепродажу «безплатного» газу.

Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь».

Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.