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    Газовий шантаж Молдови. Кремль кидає напризволяще окуповане Придністров’я

    Третина бюджету регіону формується шляхом перепродажу &laquo;безплатного&raquo; газу - Газовий шантаж Молдови. Кремль кидає напризволяще окуповане Придністров’я
    Третина бюджету регіону формується шляхом перепродажу «безплатного» газу
    фото ttgpmr.com

    Серджіу Тофілат «Москві необхідно продовжити договір із Молдовою, інакше вони своїми руками заженуть Придністров’я у скрутну ситуацію»

    Від енергетичної кризи в Молдові, яку спровокував «Газпром», у результаті постраждає окуповане РФ Придністров’я. За словами експерта у сфері енергетики та ексрадника президента Молдови Серджіу Тофілата, якщо Молдова та Росія не досягнуть компромісу щодо поставок газу, – Тирасполь залишиться без найбільшого джерела фінансування, оскільки третина бюджету формується завдяки російському газу, за який Придністров’я не сплачує. Про це Серджіу Тофілат розповів під час онлайн-обговорення «Главкома» з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

    «Москві також необхідно продовжити договір, інакше вони своїми руками заженуть Придністров’я у скрутну ситуацію. Москва ж роками поставляла газ у Придністров’я, не вимагаючи оплати (борг за постачання російського газу в Придністров’я, Росія називає боргом молдовської влади – ред.), тому газ є основним джерелом фінансування придністровського антиконституційного режиму», – пояснив Тофілат.

    Як пояснив Тофілат, газ, який поставляється в Придністров’я, який фактично виходить безплатним, придністровський оператор «Тираспольтрансгаз» перепродає місцевим споживачам. Таким чином, третина бюджету регіону формується шляхом перепродажу «безплатного» газу.

    Нагадаємо, Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови.

    Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

    Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

    Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

    До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь».

    Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

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    Теги: Росія борг газ Газпром Молдова фінансування
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    Газовий шантаж Молдови. Кремль кидає напризволяще окуповане Придністров’я