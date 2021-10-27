Україна надала Молдові газ у борг

Борг Україні буде повернуто, коли в Молдові буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі і обсяги для внутрішнього споживання

Республіка зможе використовувати надані ресурси до 31 жовтня

Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови. Республіка зможе використовувати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року, повідомляє у Facebook «Молдоватрансгаз».

Як наголошується в повідомленні, Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу.

У компанії заявили, що борг Україні буде повернуто, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі і обсяги для внутрішнього споживання.

«Компанія ТОВ «Молдоватрансгаз» глибоко вдячна за участь, щедрість і підтримку з боку України та Румунії», – додали в компанії.

Сьогодні також Молдова купила в Нідерландів мільйон кубів газу.

Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.