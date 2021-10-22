Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ

Глава МЗС наголосив, що Україна та Молдова спільно зможуть подолати будь-який тиск Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна допомагатиме Молдові на тлі газового тиску Російської Федерації. Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції в режимі онлайн з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.

«Сьогодні важливою темою наших перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Ми вже надали Молдові певне сприяння та будемо і надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі для неї часи не піддається сумніву. Спільно ми можемо подолати будь-який тиск Російської Федерації», – заявив Кулеба.

Також глава МЗС зазначив, що Україна хоче розвитку торговельних відносин з Молдовою.

«Хочемо бачити українські компанії на молдовському ринку електроенергії. У більш широкому сенсі я закликаю український бізнес активніше працювати на молдовському ринку, ще тісніше зв'язувати наші країни торговельними вузлами. Молдовські компанії ми також ласкаво запрошуємо до України», – сказав Кулеба.

Окремо міністр повідомив, що з метою усунення проблем і відкриття нових можливостей у торговельних відносинах у листопаді у Кишиневі буде проведено засідання спільної міжурядової торговельно-економічної комісії.

Нагадаємо, через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.

Джерело: Уніан