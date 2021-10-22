Міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото)

До відключення «вічного вогню» на меморіалі пройшла урочиста церемонія

Вогонь буде залишатися погашеним до тих пір, поки не вирішиться газова криза

У Кишиневі на меморіальному комплексі «Вічність» тимчасово відключили «вічний вогонь». Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомило міністерство оборони у Facebook, відзначивши, що вогонь буде залишатися погашеним до тих пір, поки не вирішиться газова криза.

Так, міноборони повідомило, що попросило компанію Chişinău-gaz відключити сьогодні подачу газу до «вічного вогню».

«Захід вжито у зв'язку зі зниженням тиску в трубах, які подають газ, і через сильний вітер, що може загасити вогонь», – зазначили у відомстві.

Там також підкреслили, що таким чином хочуть уникнути витоку газу, який може загрожувати безпеці.

До відключення «вічного вогню» на меморіалі пройшла урочиста церемонія. Почесна варта запалила від вогню факел, які передали в музей військової слави.

Як відомо, сьогодні Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу.

Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.