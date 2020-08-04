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    У світі

    У ВООЗ зробили неочікувану заяву щодо передачі коронавірусу від тварин

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    ВООЗ направила групу експертів у Китай для вивчення перших випадків коронавірусу у Вухані та коли відбулася перша передача вірусу від тварин - У ВООЗ зробили неочікувану заяву щодо передачі коронавірусу від тварин
    ВООЗ направила групу експертів у Китай для вивчення перших випадків коронавірусу у Вухані та коли відбулася перша передача вірусу від тварин
    Фото: Global Look Press

    Вірус міг перейти до людини де завгодно, зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я

    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що передача коронавірусу від тварин людям не обов'язково могла статися в китайському місті Вухань.

    Про це заявив 3 серпня виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

    За його словами, дуже важливо відшукати перший сигнал, при якому бар'єр між тваринами і людьми був подоланий.

    Раян нагадав, що ВООЗ направила групу експертів у Китай для вивчення перших випадків коронавірусу у Вухані та коли відбулася перша передача вірусу від тварин.

    «Потрібно пам'ятати, що у Вухані була спеціальна система епіднагляду для виявлення груп атипової пневмонії. Той факт, що ця система спрацювала, не обов'язково означає, що саме тут вірус перейшов від тварин до людини», – заявив Раян.

    До слова, напередодні в Японії вперше підтвердили Covid-19 у домашніх тварин.

    Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

    До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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