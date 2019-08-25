Глави урядів чотирьох земель Німеччини хочуть повернути Росію до G7, – ЗМІ



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Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році

Четверо з шістнадцяти керівників німецьких федеральних урядів заявили про необхідність повернення Росії до групи найбільш розвинених країн, саміт якої проходить в Біарріці, Франція.

Про це повідомляє Welt.

«Глави урядів земель Бранденбург, Саксонія, Тюрингія та Саксонія-Ангальт вимагають повернення Москви до кола західних держав», – йдеться у статті. Видання пояснює таку позицію тим, що запроваджені проти Росії за окупацію Криму санкції обмежують економіку східної Німеччини.

«Я не хочу давати жодних порад учасникам зустрічі Великої сімки. Але чим більшою є кількість форматів, у яких можна говорити з Росією, тим краще», – заявив газеті прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер. (Цей політик з ХДС – партії влади – під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Путіним заявляв про необхідність скасування санкцій і запрошував його відвідати Саксонію (у Дрездені Путін служив за радянських часів).

Тюрінгський прем’єр-міністр Бодо Рамелоу (Ліві) вважає, що «виключення Росії з тодішньої G8 через анексію Криму» було правильним на той час, але сьогодні можна констатувати, що воно не відіграло своєї ролі. Навпаки, на думку політика, політична ізоляція та економічне ослаблення сприяли самодержавним тенденціям у Росії.

«Європі та США потрібно якомога більше діалогу з Росією», – стверджує прем’єр-міністр Бранденбургу соціал-демократ Дітмар Водке.

Прем’єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф (ХДС) також не бачить «особливого сенсу, щоби Росія залишалася назавжди виключеною з важливих зустрічей і була під санкціями». Бо вважає санкції дуже невигідними для економіки східної Німеччини, особливо для середніх компаній, та переконаний, що вони «не призвели до помітного покращення ситуації в Україні».

На ці заяви міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас відповів так: «G-7 та G-8 мають відношення до Криму та Сходу України, і поки нічого не рухатиметься там, також нічого не буде рухатися й у цьому питанні».

Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа повернути РФ до Великої вісімки.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт «Групи семи» (G7) наступного року як гостя.

Російського президента не запрошують на засідання G-7 з моменту окупації Криму в березні 2014 року.