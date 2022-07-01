Путін пережив чергове приниження у туркменському аеропорту (відео)

Президент Росії продовжив дистанціюватися від людей

Володимира Путіна, який після візиту до Таджикистану прилетів на Капійський саміт у сусідній Туркменістан, у аеропорту Ашгабата ніхто не зустрів.

Відеозапис незвичного прибуття президента країни виклав навіть прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Хазяїн Кремля на самоті спустився з трапу літака і сів до автомобіля.

Putin arriving in Ashgabat, Turkmenistan for the 6th Caspian Summit. pic.twitter.com/HRDaJyJxWU — Bob in NZ (@BobInNZ1) June 29, 2022

Разом з тим, інших президентів прикаспійських держав зустрічали згідно із протоколом. Так, наприклад, розпочався візит до Туркменістану президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Очільники інших країн каспійського регіону також були вшановані організаторами саміту прямо біля трапу літака.

Імовірно, причиною такої зустрічі Путіна є його коронавірусна фобія. Як відомо, після початку пандемії Covid-19 президент Росії намагався дистанціюватися від усіх політиків та чиновників, з якими йому доводилося зустрічатися.

Так, під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сидів на кілкаметровій відстані від гостя, що навіть висміяли у соцмережах.

І на Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Путін, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.