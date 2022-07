Путін пережив чергове приниження у туркменському аеропорту (відео)

Володимира Путіна, який після візиту до Таджикистану прилетів на Капійський саміт у сусідній Туркменістан, у аеропорту Ашгабата ніхто не зустрів.

Відеозапис незвичного прибуття президента країни виклав навіть прокремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Хазяїн Кремля на самоті спустився з трапу літака і сів до автомобіля.

Putin arriving in Ashgabat, Turkmenistan for the 6th Caspian Summit. pic.twitter.com/HRDaJyJxWU