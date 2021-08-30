Українцям пропонують платити за газ «рівномірно» протягом усього року: деталі

Платити за пікові місяці споживання тепер можна протягом усього року

У переході на нові тарифи газопостачання, в першу чергу, зацікавлені ті, хто проживає у приватному будинку та опалює його газовим котлом

Цього року низка газопостачальних компаній, що працюють на українському ринку, зокрема, ГК «Нафтогаз України та регіональні газзбути, що працюють під брендом «Твій Газзбут», запровадили для споживачів сезонні тарифні плани, які дозволяють домогосподарствам уникнути пікового сезонного навантаження на сімейні бюджети взимку та сплачувати протягом усього року за середньомісячний спожитий об’єм газу. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на газ: чому змінюються платіжки і цифри у них? Детально про всі новації».

Загальна сума до сплати у таких тарифних планах визначається відповідно до об’єму газу, який клієнт у середньому споживає протягом опалювального сезону. Цю суму споживач платить рівномірними частинами щомісяця протягом усього року.

На думку заступника голови правління «Асоціації постачальників енергоресурсів» Євгенія Степанова, запровадження нових тарифних планів споживачам сплачувати за газ взимку на 40% менше (за умови проживання у приватному будинку площею 100 квадратних метрів і опалювання його газовим котлом). Але мова не про економію, а про зручні і прогнозовані платежі.

Зазначимо, що для переходу на тариф «Твій газ. Рівномірний платіж» споживач повинен підписати відповідну заяву. У випадку переходу на новий тарифний план, в особистих кабінетах споживачів, як і раніше, мають відображатися реальні показники про щомісячні обсяги споживання.

Для тих, хто не виявляє бажання переходити на сезонний тариф, продовжує діяти запроваджений у квітні фіксований тарифний план.

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення.

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