Якою буде ціна на газ взимку? Експерт прояснив ситуацію

Українські споживачі газу застраховані

Газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення 26 квітня. Ціна газу для українців з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022-го коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки). Більшість облгаззбутів встановили ціну для населення на рівні 7,99 грн за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). Але ж на европейських газових біржах 17 серпня ціна стрибнула майже до 21 грн за кубометр (на 26 серпня – 19,3 грн). Яким чином облгаззбути забезпечуватимуть рентабельність, «Главкому» пояснив заступник голови правління «Асоціації постачальників енергоресурсів» Євгеній Степанов.

«Якщо говорити про постачальників, які працюють під брендом «Твій газзбут», то 19 березня 2021 року «ЙЕ Енергія» і Група «Нафтогаз» підписали угоду про купівлю природного газу за ринковою ціною («Нафтогаз» реалізує увесь видобутий в Україні газ, собівартість якого близько $50 за кубометр – «Главком»). Ця угода дозволила забезпечити постачальників «Твій газзбут» ресурсом для річних контрактів і гарантувати стабільне постачання газу протягом року. Ціна ресурсу була розрахована станом на цю дату (19 березня – «Главком») і зафіксована на весь період його дії, як і у інших постачальників, які уклали аналогічні контракти з «Нафтогазом». До відома, ціна ресурсу на «Українській енергетичній біржі» цього дня також становила 7,4-7,6 грн за кубометр залежно від умов поставки», – сказав фахівець.

За словами Євгенія Степанова, ціна газу в рамках річних контрактів (як і в рамках тарифу «Твій газ. Рівномірний платіж») зафіксована для споживачів до 30 квітня 2022 року. Тож у них нема причин для хвилювання. Річний контракт виконав свою роль страховки для споживачів від цінових коливань.

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня газопостачальні компанії почали оприлюднювати тарифи на вересень. Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани четвертий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна блакитного палива у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Також «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

До слова, із 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не полегшить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації «Укртеплокомуненерго».

Нагадаємо, Рада ухвалила важливий закон для старту опалювального сезону.

У вересні у Раді буде зареєстровано другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

Крім того, підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів.

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