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    «Гра в кальмара» обігнала «Локі» у боротьбі за голлівудську премію

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    Серіал &laquo;Гра в кальмара&raquo; став наймасштабнішим проєктом за всю історію стрімінгового сервісу - «Гра в кальмара» обігнала «Локі» у боротьбі за голлівудську премію
    Серіал «Гра в кальмара» став наймасштабнішим проєктом за всю історію стрімінгового сервісу
    фото: Netflix

    Серіал вийшов на сервісі Netflix у вересні 2021 року та швидко став популярним у всьому світі

    Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» отримав приз у категорії «Найкращий саундтрек до телешоу або міні-серіалу» американської премії Hollywood Music In Media Awards (HMMA), повідомляє Yahoo.

    Музику для шоу створив композитор Чон Чже Іль. У боротьбі за приз у цій категорії «Гра в кальмара» випередила серіали «Локі», «Ванда/Віжн», «Тед Лассо» та ін.

    Серіал вийшов на сервісі Netflix у вересні 2021 року та швидко став популярним у всьому світі. Він також став наймасштабнішим проєктом за всю історію стрімінгового сервісу, обігнавши минулого фаворита серіал «Бріджертони».

    У листопаді 2021 року режисер Хван Дон-хек підтвердив, що серіал отримає продовження.

    Як раніше повідомлялося, популярний корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» отримає продовження, попри те, що більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон.

    Вартість криптовалюти під назвою Squid («кальмар»), створеної за мотивами серіалу Netflix «Гра в кальмара», обвалилася практично до нуля.

    Тим часом, у «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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    Теги: серіал Премія «Оскар» Netflix
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    «Гра в кальмара» обігнала «Локі» у боротьбі за голлівудську премію