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    Психолог пояснив, чому українці досі дивляться російські серіали

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    &laquo;Російський продукт задовольняє поточні потреби певної частини українців&raquo; - Психолог пояснив, чому українці досі дивляться російські серіали
    «Російський продукт задовольняє поточні потреби певної частини українців»
    фото: espreso.tv

    У значної частини наших громадян переважає споживацько-прагматичний підхід до дійсності

    Українці не є однорідною групою населення, часто вони мають діаметрально протилежні погляди на суспільне життя, що значною мірою сформувалися в залежності від регіону проживання.Чим ближче східний кордон, тим відчутніший вплив російських джерел. Таку думку висловив соціальний психолог Олег Покальчук у матеріалі «Главкома».

    «Є різні українці. Є українці, для яких війна з Росією триває кількасот років, і для яких цілком очевидно, що поруч з нами країна, поруч із якою спокою ніколи не було і не буде. Це один підхід. Є й інший, споживацько-прагматичний, коли російський продукт задовольняє якісь поточні потреби», – пояснив психолог.

    За словами Покальчука, переважання кожного з цих підходів видно з ієрархічно-географічного розподілу.

    «Хто з українців ближче до якого кордону живе – із Заходом чи з РФ, – той ближче до відтворювання конкретних паттернів поведінки. Люди, які живуть ближче до східного кордону, здебільшого годувалися – у прямому і переносному сенсі – з російських джерел. Є яскраві винятки в обох випадках, але статистично це меншості, тобто винятки», – коментує соціальний психолог.

    Водночас Покальчук закликає не сприймати українців як одноманітну масу, а в кожному випадку з’ясовувати реальні мотиви поведінки різних груп.

    Раніше повідомлялося, що пропагандистів телеканалу «Наш» вигнали з прифронтової Луганщини.

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    Теги: гібридна війна
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    Психолог пояснив, чому українці досі дивляться російські серіали