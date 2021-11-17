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    Що дивляться українці на Netflix: сервіс показав топ-10 фільмів та серіалів

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    &laquo;Червоне повідомлення&raquo; &ndash; найпопулярніший фільм серед українців на Netflix - Що дивляться українці на Netflix: сервіс показав топ-10 фільмів та серіалів

    «Червоне повідомлення» – найпопулярніший фільм серед українців на Netflix

    офіційний тізер фільму

    Netflix запустив сайт зі списками найпопулярніших фільмів та серіалів. Є на ньому дані і по Україні

    Найбільший у світі онлайн кінотеатр Netflix запустив сайт зі списками найпопулярніших фільмів та серіалів на власній платформі. Рейтинги, які будуть оновлюватись щотижнево, доступні для всіх країн присутності онлайн-кінотеатру, зокрема і для України.

    Рейтинг оновлюватиметься щовівторка. Кінотеатр виокремлює чотири категорії:

    • найпопулярніші картини англійською мовою;
    • фільм іноземною мовою;
    • серіали англійською мовою;
    • серіали на інших мовах.

    Можна також переглянути списки найпопулярніших фільмів та серіалів в кожній зі 190 країн, де працює сервіс. Ось так виглядають чарти для України за минулий тиждень:

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    Що дивляться українці на Netflix: сервіс показав топ-10 фільмів та серіалів
    Що дивляться українці на Netflix: сервіс показав топ-10 фільмів та серіалів

    Поки що рейтинг представлено лише двома мовами – англійською та іспанською. Будемо сподіватися, що згодом з’явиться і українська. Тим більше, що на головній сторінці кінотеатру вона вже є.

    Україномовний інтерфейс сайту та додатку Netflix з’явився на початку жовтня. Також компанія запустила дубляж українською деяких популярних серіалів. Вже можна подивитися в українському дубляжі такі серіали:

    • «Академія Амбрелла»;
    • «Бріджертони»;
    • «Статеве виховання»;
    • «Корона»;
    • «Ферзевий гамбіт»;
    • «Паперовий будинок»;
    • «Дивні дива».

    Компанія обіцяє підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток щодня з 15:00 до 23:00 за київським часом.

    Нашу добірку найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix ви можете знайти за цим посиланням.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Netflix
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    Що дивляться українці на Netflix: сервіс показав топ-10 фільмів та серіалів