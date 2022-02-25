Грузини вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну (фото)

При цьому влада країни санкції проти РФ не підтримала

У Грузії відбуваються масштабні мітинги не підтримку України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Грузини з нами! Вийшли на підтримку України! Грузини кажуть, що їм соромно за їхню владу. Я з ними згоден», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії.

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