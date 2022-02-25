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    Грузини вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну (фото)

    Нація підтримує нас у війні - Грузини вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну (фото)
    Нація підтримує нас у війні
    фото: Олексій Гончаренко/ Telegram

    При цьому влада країни санкції проти РФ не підтримала

    У Грузії відбуваються масштабні мітинги не підтримку України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    «Грузини з нами! Вийшли на підтримку України! Грузини кажуть, що їм соромно за їхню владу. Я з ними згоден», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, напередодні Грузія відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Росії.

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    Теги: санкції депутат Олексій Гончаренко Грузія Telegram влада
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    Грузини вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну (фото)