Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT

Україна докладає максимальних зусиль, щоб досягти від міжнародних партнерів відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС України Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Провів розмову з головою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії та України. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT», – зазначив Кулеба.

Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Раніше, як повідомляли різні західні ЗМІ, Італія разом із Німеччиною та Кіпром відмовлялася підтримати європейські санкції, які включали б відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Згодом стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії. Напередодні президент США Джо Байден оголосив жорсткі санкції проти Росії.

Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.