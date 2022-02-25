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    Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT

    Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT
    фото з відкритих джерел

    Україна докладає максимальних зусиль, щоб досягти від міжнародних партнерів відключення Росії від SWIFT

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Провів розмову з головою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії та України. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT», – зазначив Кулеба.

    Раніше, як повідомляли різні західні ЗМІ, Італія разом із Німеччиною та Кіпром відмовлялася підтримати європейські санкції, які включали б відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

    Згодом стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії. Напередодні президент США Джо Байден оголосив жорсткі санкції проти Росії.

    Також прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. До слова, чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    Як вже відомо, пів сотні держав та організацій підтримали Україну.

    Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

    І навіть чеський президент визнав: росіяни божевільні.

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    Теги: МЗС ЄС санкції Італія уряд Дмитро Кулеба час
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    Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT