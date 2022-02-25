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    Події в Україні

    Російське вторгнення: яка обстановка в обстріляному Мелітополі (відео)

    Російське вторгнення: яка обстановка в обстріляному Мелітополі (відео)
    фото скріншот відео

    У місті є жертви серед мирного населення

    У Мелітополі під час обстрілів постраждало 10 будинків, є один убитий серед цивільного населення. Про це заявив мер Іван Федоров.

    Мелітополя «Під час обстрілу у нас є постраждалі у жилому фонді. Багато будинків постраждало, більше десяти. На превеликий жаль є одна постраждала цивільна людина», – заявив Федоров.

    Мер Мелітополя також заявив, що комунальні служби працюють у штатному режимі. «Пів дня у місті не було електроенергії через обстріли була пошкоджена одна з основних підстанції, що спричинило знеструмленню усього міста. Наразі у більшості будинків є проблеми з водопостачанням та опаленням. Міська влада сподівається їх відновити завтра», – сказав Федоров.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео).

    Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Читайте також: Наступ російських окупантів: Мелітополь обстріляний, є постраждалі (відео)
    Теги: окупанти влада
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    Російське вторгнення: яка обстановка в обстріляному Мелітополі (відео)