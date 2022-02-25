Російське вторгнення: яка обстановка в обстріляному Мелітополі (відео)

У місті є жертви серед мирного населення

У Мелітополі під час обстрілів постраждало 10 будинків, є один убитий серед цивільного населення. Про це заявив мер Іван Федоров.

Мелітополя «Під час обстрілу у нас є постраждалі у жилому фонді. Багато будинків постраждало, більше десяти. На превеликий жаль є одна постраждала цивільна людина», – заявив Федоров.

Мер Мелітополя також заявив, що комунальні служби працюють у штатному режимі. «Пів дня у місті не було електроенергії через обстріли була пошкоджена одна з основних підстанції, що спричинило знеструмленню усього міста. Наразі у більшості будинків є проблеми з водопостачанням та опаленням. Міська влада сподівається їх відновити завтра», – сказав Федоров.

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