Велика Британія стала першою європейською країною, де кількість жертв Covid-19 перевищило 100 тис. осіб

Країна стала п'ятою у світі, де кількість жертв коронавірусу сягнула понад 100 тисяч людей

Велика Британія стала першою європейською країною, де кількість жертв пандемії коронавірусу перевищила 100 тисяч осіб. Про це пише The Times.

Зазначається, що за тиждень, який завершився 15 січня, в країні було зареєстровано 7 776 смертей.

«У свідоцтвах про смерть цих людей є згадка про коронавірус. Таким чином, офіційна кількість померлих пацієнтів з Covid-19 досягла 103 602 людей», ‒ йдеться у повідомленні.

До відома, Велика Британія стала п'ятою країною в світі, де кількість жертв коронавірусу сягнула понад 100 тисяч людей, після США, Бразилії, Індії та Мексики. Зараз у неї найвищий рівень смертності від коронавірусу на 1 мільйон осіб, ніж в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон допустив, що локдаун в країні буде ослаблено. За його словами, уряд розгляне таку можливість до середини лютого.

До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

19 січня у Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19.

Як повідомлялося, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.

А в Україні за минулу добу, 25 січня, було виявлено 2 779 нових хворих на коронавірус.Також за минулу добу госпіталізували з ковідом 891 особу. Від ускладнень хвороби померло 133 людини. Вчора одужало – 12 538 осіб. Також учора на ковід захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 197 107 осіб, одужало – 965 835 осіб, летальних випадків – 22 057, проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.