Міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян
У доповіді йдеться про обстріли цивільного населення, зґвалтування і пограбування
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підготувала доповідь про військові злочини, скоєні на тимчасово підконтрольних російсько-окупаційним військам територіях України у Чернігівській, Харківській та Київській областях. Доповідь опублікована на сайті організації.
Зокрема, у доповіді йдеться про випадки обстрілів цивільного населення, зґвалтування, пограбування цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.
«Випадки, які ми задокументували, становлять собою навмисну жорстокість і насильство щодо цивільного населення України… [Ці злочини] слід розслідувати як військові злочини», – сказав директор Human Rights Watch із Європи та Центральної Азії Х’ю Вільямсон.
У доповіді вказано, що 4 березня російські війська в Бучі схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів організації, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягти на голову футболки та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.
6 березня у селі Ворзель окупанти кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу. Інформацію Human Rights Watch надав чоловік, який перебував з жінкою в одному підвалі.
Жінка розповіла організації, що російський військовий неодноразово ґвалтував її у школі на Харківщині, де вона та її родина перебували в укритті 13 березня. Солдат рф бив її та порізав ножем обличчя, шию та волосся. Наступного дня жінка втекла до Харкова, де змогла отримати медичну допомогу.
Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.
Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.
Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.
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