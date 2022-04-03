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    Події в Україні

    Міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян

    Могили біля будинків у передмісті Києва - Міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян
    Могили біля будинків у передмісті Києва
    фото: EPA

    У доповіді йдеться про обстріли цивільного населення, зґвалтування і пограбування

    Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підготувала доповідь про військові злочини, скоєні на тимчасово підконтрольних російсько-окупаційним військам територіях України у Чернігівській, Харківській та Київській областях. Доповідь опублікована на сайті організації.

    Зокрема, у доповіді йдеться про випадки обстрілів цивільного населення, зґвалтування, пограбування цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.

    «Випадки, які ми задокументували, становлять собою навмисну жорстокість і насильство щодо цивільного населення України… [Ці злочини] слід розслідувати як військові злочини», – сказав директор Human Rights Watch із Європи та Центральної Азії Х’ю Вільямсон.

    У доповіді вказано, що 4 березня російські війська в Бучі схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів організації, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягти на голову футболки та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.

    6 березня у селі Ворзель окупанти кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу. Інформацію Human Rights Watch надав чоловік, який перебував з жінкою в одному підвалі.

    Жінка розповіла організації, що російський військовий неодноразово ґвалтував її у школі на Харківщині, де вона та її родина перебували в укритті 13 березня. Солдат рф бив її та порізав ножем обличчя, шию та волосся. Наступного дня жінка втекла до Харкова, де змогла отримати медичну допомогу.

    Сьогодні стало відомо, що вже й Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

    Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

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    Теги: росія окупанти правозахисники війна вбивство пограбування Ірпінь Буча Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян