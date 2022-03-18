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    Кремлівські пропагандисти почали погрожувати Грузії ракетними ударами

    Кремлівський експерт запевняє, що на тлі війни в Україні ніхто і не помітить пару крилатих ракет, які впадуть на Грузію - Кремлівські пропагандисти почали погрожувати Грузії ракетними ударами
    Кремлівський експерт запевняє, що на тлі війни в Україні ніхто і не помітить пару крилатих ракет, які впадуть на Грузію
    фото з відкритих джерел

    Російські інспектори хочуть мати доступ до біолабораторій на території Грузії

    Кремлівський експерт погрожує, що Росія може завдати ракетного удару по лабораторії Лугара в Тбілісі. Про це заявив російський експерт Центру військово-політичних досліджень Михайло Олександров, пишуть російські ЗМІ .

    «Якщо Грузія відмовиться надати російським інспекторам доступ до американських біолабораторій на своїй території, то Росія має повне право завдати по них ракетного удару», – погрожує Олександров.

    Кремлівський експерт запевняє, що на тлі війни в Україні ніхто і не помітить пару крилатих ракет, які впадуть на Грузію. «Грузію треба прямо попередити: ми вимагаємо допуску наших інспекторів на ці об'єкти, і якщо вони відмовляться, то треба сказати, що ми просто знищимо ці лабораторії, завдамо по них удару. В умовах, коли ми проводимо операцію в Україні, пара крилатих ракет по Грузії – це буде така дрібниця, що ніхто у світі, власне, цього й не помітить. Захід, звичайно, як завжди, кричатиме. Ну, а чого він кричатиме? Навіщо створювати біолабораторії проти Росії? Нема чого їх створювати експерт запропонував завдати ракетного удару по лабораторії Лугара в Тбілісі», – заявив Олександров.

    Нагадаємо, США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею». До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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    Теги: росія окупанти війна Грузія Україна окупація #stoprussia
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    Кремлівські пропагандисти почали погрожувати Грузії ракетними ударами