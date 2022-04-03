Німеччина шокована звірствами росіян: санкції проти РФ буде посилено

Берлін посилить санкції проти Москви і збільшить військову підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані, і пообіцяла додаткову підтримку українській армії. Про це вона написала у Twitter, коментуючи інформацію про вбивства цивільних мешканців Бучі.

«Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів», – написала Бербок.

Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und

die #Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

«Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні», – додала вона.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Напередодні німецький віцеканслер пояснив небажання посилити допомогу Україні. Роберт Габек ще вчора побоювався «зробити Німеччину мішенню для Росії», через що відкинув заклики України допомогти її Збройним силам ще більше.

Сьогодні стало відомо, що після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.



