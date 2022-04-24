Кличко підписав договір про стратегічне партнерство із Гамбургом

Два міста домовилися про підтримку у кризові часи

Столиця України та німецький Гамбург стали стратегічними партнерами та домовилися про підтримку в кризові часи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні з першим мером Вільного та Ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером ми підписали «Угоду заради солідарності та майбутнього».

Ідеться про ефективну співпрацю між нашими містам і, насамперед, надання Гамбургом допомоги для відбудови Києва. - Для цього будуть визначені конкретні проекти», - зокрема написав він.

Також за словами Кличка Гамбург посилить зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні та окремо зосередиться на особливих потребах української столиці.

«Ця угода є важливою для Києва. І я вдячний Гамбургу, особливому місту для мене, за чергове підтвердження дружби, підтримки і готовності допомогти Києву та Україні. Це для нас дуже важливо. Допомога нам потрібна терміново. Бо українці сьогодні героїчно борються за свою державу, свою волю, за мир в усій Європі», - говорить Київський міський голова.

В свою чергу Петер Ченчер підкреслив, що угода свідчить проте, що мешканці Гамбурга засуджують напад Росії на Україну та виявляють солідарність з Україною.

«Київ як столиця має особливе значення у боротьбі з російською агресією, а також - у боротьбі за мир і свободу в Європі. Через прямі зв»язки з мером Києва Віталієм Кличком ми можемо цілеспрямовано допомагати та гнучко реагувати на нагальні проблеми. Я звертаюсь до підприємств Гамбурга, а також усіх мешканців нашого міста, підтримати народ України і допомогти йому!», - підкреслив він.

На початку квітня мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка особисто відвідала Київ. Вони підписали Угоду про встановлення дружніх відносин між двома містами.