Вибух у столиці Лівану: десять загиблих, сотні постраждалих



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ЗМІ пишуть про десятки постраждалих

Причина вибуху наразі невідома, в окремих ЗМІ повідомляють про займання піротехніки на складі в порту та на одному з кораблів

У столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух у порту. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши будівлі. Про це повідомляє Національне інформагентство Лівану.

Зазначається, що на місце події вже виїхали пожежники, аби загасити полум'я.

На цей час вже відомо про мінімум 10 загиблих. Рахунок постраждалих від вибухів йде на сотні. У більшості людей осколкові поранення, спричинені вибуховою хвилею.

BREAKING: Large explosion rocks Beirut as smoke rises from Lebanon's port area. https://t.co/3FEYvrxo7C — Al Jazeera News (@AJENews) August 4, 2020

Причина вибуху наразі невідома, в окремих ЗМІ повідомляють про займання піротехніки на складі в порту. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного з суден, що перебували в порту.

За словами свідків, будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а відео місцевих ЗМІ показувало, що автомобілі були зруйновані і перекинуті.

Інформагентство AFP із посиланням на джерело в силах безпеки Лівану повідомило про ще один вибух у тому ж порту. Також говорять про вибух неподалік від резиденції колишнього прем'єра країни Рафіка Харірі.

Як зазначає BBC, вибухи сталися напередодні оголошення вироку у справі про вбивство Харірі в 2005 році. У вбивстві звинуватили чотирьох членів угруповання «Хезболла», яке пов'язують із Іраном. Їх судять заочно. Трибунал ООН, який розглядає справу, має оголосити вирок найближчими днями.

Влада Лівану оголосила 5 серпня днем трауру у всій країні.