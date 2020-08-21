«Позняківська» трагедія повторилась у Росії. Вибух газу зруйнував багатоповерхівку



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У десятиповерховому житловому будинку стався вибух газу, частина перекриттів з п'ятого до третього поверхів зруйновані

За попередніми даними, одна людина загинула, під завалами також залишаються люди - ЗМІ

У російському Ярославлі в десятиповерховому житловому будинку стався вибух, частина перекриттів зруйнована. Про це повідомляє місцеве видання «Ярославль Онлайн».

За попередніми даними, мова йде про вибух газу.

«О 19:29 надійшло повідомлення про подію за адресою Ярославль, вулиця Батова, будинок 5. Рятувальники після прибуття на місце встановили, що в житловому 10-поверховому багатоквартирному будинку стався обвал з 5 до 3 поверхів. Проводиться евакуація мешканців будинку», - повідомили в пресслужбі МНС.

За даними росЗМІ, загинула щонайменше одна людина, під завалами також залишаються люди.

На фотографіях з місця подій видно, що перекриття зруйновані на поверхах одного з під'їздів.

«Після вибуху почалася сильна пожежа, горіли квартири відразу на двох постраждалих поверхах», - пише місцеве видання.

«Ярославль Онлайн» пише, що людей пожежники евакуйовують за допомогою підйомників, а ті, що залишаються у будинку кричать і махають їм з вікон.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.