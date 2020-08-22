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    Вибух у житловому будинку в Ярославлі: кількість загиблих зросла до чотирьох

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    Ввечері 21 серпня в російському Ярославлі&nbsp;стався вибух у десятиповерховому будинку - Вибух у житловому будинку в Ярославлі: кількість загиблих зросла до чотирьох
    Ввечері 21 серпня в російському Ярославлі стався вибух у десятиповерховому будинку

    Рятувальники витягли з-під завалів тіло матері з дитиною

    У МНС Росії повідомили, що з-під завалів житлового будинку в Ярославі, де прогримів вибух, витягли тіло матері з дитиною.

    Про це повідомляє Риа Новости.

    Загальна кількість загиблих наразі становить чотири людини. За попередньою версією, причиною вибуху став витік газу.

    До слова, у мережі оприлюднили відео з камер спостереження, де зафіксовано момент вибуху в Ярославлі.

    Нагадаємо, ввечері 21 серпня в російському Ярославлі стався вибух у десятиповерховому будинку, обрушилися перекриття з третього по п'ятий поверх.

    До слова, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

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