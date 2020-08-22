«Прорвемось хоч на підводному човні». Тисячі хасидів збираються брати Україну штурмом



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Хасиди в Умані напередодні Рош ха-Шана 2019 роки Фото: Шмуель Бен-Ішай

Незважаючи на заборони, продаж квитків в Умань вже почалася

Тисячі хасидів з Ізраїлю планують побувати в Умані, незважаючи на заборони української влади і рекомендації ізраїльського міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляють Vesty.co.il

«Нас ніщо не здатне зупинити на шляху до Умані, до могили нашого праведника. Ні заборони, ні скасування рейсів, ні погрози. Якщо буде потрібно, ми прорвемося на підводному човні», – сказав Натаніель Барда з Нетанії, який вже більше десяти років щорічно відвідує могилу рабі Нахмана.

Багато хто готовий заплатити будь-які гроші за можливість провести Рош ха-Шана в традиційному паломництві до могили праведника.

Незважаючи на скасування чартерів до Києва і інших українських міст, паломники купують транзитні авіаквитки. На сайтах турагентств пропонуються квитки – починаючи з 730 доларів в обидва кінці. При цьому попереджається, що у разі скасування квитка компенсації не буде.

Втім, є і рабини, що закликають відмовитися від паломництва до Умані в цьому році. Серед них – Аарон Гранот. За його словами, в цьому році можна помолитися біля могил праведників в Ізраїлі або біля Стіни плачу.

Представник МОЗ Ізраїлю, професор Ейтан Фрідман вважає, що в умовах коронавірусу паломництво в Умань виглядає, як «груповий суїцид». За його словами, неможливо контролювати поведінку тисяч людей на обмеженій території, навіть якщо вона – на відкритому повітрі. У тому ж паломники зазвичай проживають в крихітних кімнатках – по 10-20 чоловік спільно.

В середньому в Умань в дні осінніх свят вилітає 30-40 тисяч паломників з Ізраїлю.

Нагадаємо, євреї Києва заявили, що рішення щодо паломництва хасидів ще не ухвалено.

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