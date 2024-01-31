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Глава ЦРУ назвав втрати російської армії в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава ЦРУ назвав втрати російської армії в Україні
За словами Бернса щонайменше 315 тис. російських солдатів були вбиті або поранені
фото ілюстративне

Дві третини довоєнних танкових запасів Росії були знищені

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія з втратила вбитими та пораненими близько 315 тис. людей. Знищено дві третини танкових запасів Москви. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс у статті для журналу Foreign Relations.

Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях. «Його початкова мета – захопити Київ і підпорядкувати Україну – виявилася дурною та ілюзорною. Його армія зазнала величезної шкоди. Щонайменше 315 тис. російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнних танкових запасів Росії були знищені, а хвалена десятирічна програма військової модернізації було зведено нанівець», – сказав він.

При цьому Бернс вважає, що Путін відновлює оборонне виробництво Росії – за допомогою найважливіших компонентів з Китаю, а також озброєнь та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї – і продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе розчавити Україну та виснажити. її західні прихильники.

Також директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України. Бернс вважає, що ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. «При менш ніж п’яти відсотках оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості», – зазначив американський чиновник. Глава ЦРУ зауважив, що війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях, оскільки його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася «нерозумною та ілюзорною», його армія зазнала величезних втрат – щонайменше 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнного танкового парку Росії було знищено.

Теги: війна росія втрати

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