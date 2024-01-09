Не врятував і «мангал». Нардеп показав, як боєць ЗСУ підриває російський танк (відео)

В одному з боїв український воїн особисто підбив два російських танки з трьох

«Нехай він і без орденів, але країна має знати своїх героїв»

Український воїн на псевдо Магніт власноруч підірвав російський танк, якого не влаштував встановлений «мангал». Відео зі знищенням техніки окупантів опублікував глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

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«Залізти у самісіньке пекло і змусити чортів тікати звідти – це про нього. Ще у 2014 році в АТО у нашому взводі він виділявся хоробрістю та фартом. І подібні «пригоди» з ним трапляються регулярно. Одного разу я вже писав про штурм російського опорника, де Магніт власноруч поклав 6 окупантів», – йдеться у повідомленні.

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Чернєв додав, що багато подвигів Магніта залишаються невідомими. Він розповів про оборону Павлівки, звідки боєць вийшов останнім, перед тим з побратимами протримавши будинок в напівоточенні багато годин.

«Або як він з бійцями на одному з напрямків 12 годин стримував наступ ворожих танків та особисто підбив 2 танки з трьох. На моє переконання, за сукупністю зробленого Магніт давно вже заслужив на Героя України. Але, на жаль, на думку його командирів, він поки що не гідний навіть медалі. Тож нехай він і без орденів, але країна має знати своїх героїв!», – написав нардеп.

Варто додати, що «мангал» - це решітка, яку встановлюють на танковій башті. Вона призначена для того, щоби захистити техніку від атак з повітря, наприклад, дронами-камікадзе.

Нагадаємо, триває 685-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника.