Головна Світ Політика
search button user button menu button

Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях
фото з відкритих джерел

Вільям Бернс: «Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту»

Продовження поставок озброєнь союзників поставить Україну в сильнішу позицію, якщо з’явиться можливість для «серйозних переговорів». Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в статті Foreign Affairs.

«Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу», – наголосив глава ЦРУ.

Бернс вважає, що ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. «При менш ніж п’яти відсотках оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості», – зазначив американський чиновник.

Він припускає, що цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, «випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність».

«Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на фронті, але й завдаючи глибших ударів у тилу і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі», – додав Бернс.

Глава ЦРУ зауважив, що війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях, оскільки його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася «нерозумною та ілюзорною», його армія зазнала величезних втрат – щонайменше 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнного танкового парку Росії було знищено.

Нагадаємо, аналітики Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим. 

Теги: армія війна США ЦРУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ворожого удару зруйновано верхні поверхи багатоповерхового будинку
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото)
25 сiчня, 06:38
Кошти спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку
Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад
22 сiчня, 20:25
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Кірбі пояснив, чому саме підтримка США є настільки важливою для України
18 сiчня, 05:20
Ракетні атаки військ США та Британії на об'єкти хуситів в Ємені призвели до пошкоджень різних будівель і техніки
США та Британія завдали ударів по аеропорту хуситів у Ємені: супутникові знімки
16 сiчня, 03:30
Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на нібито задокументовані проблеми з їхньою безпекою
Австралія утилізує військові гелікоптери, які просила Україна
15 сiчня, 08:35
Марина Шиманська розповідає, що вони із дочкою намагаються допомагати ЗСУ
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
14 сiчня, 19:26
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС
7 сiчня, 06:10
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
2 сiчня, 09:50
Байден виділив вісім основних досягнень адміністрації 2023 року
Байден назвав основні досягнення своєї адміністрації за 2023 рік, згадавши про Україну
1 сiчня, 03:05

Політика

Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна
«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна
Трамп може отримати Нобелівську премію миру
Трамп може отримати Нобелівську премію миру
Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до «безпечних» регіонів України
Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до «безпечних» регіонів України
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
110K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
56K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
22K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
8373
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua