Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України

Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях

Вільям Бернс: «Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту»

Продовження поставок озброєнь союзників поставить Україну в сильнішу позицію, якщо з’явиться можливість для «серйозних переговорів». Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в статті Foreign Affairs.

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«Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії. Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу», – наголосив глава ЦРУ.

Бернс вважає, що ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. «При менш ніж п’яти відсотках оборонного бюджету США – це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду Сполученим Штатам і помітні прибутки для американської промисловості», – зазначив американський чиновник.

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Він припускає, що цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, «випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність».

«Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на фронті, але й завдаючи глибших ударів у тилу і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі», – додав Бернс.

Глава ЦРУ зауважив, що війна Путіна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях, оскільки його початкова мета – захопити Київ і підкорити Україну – виявилася «нерозумною та ілюзорною», його армія зазнала величезних втрат – щонайменше 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнного танкового парку Росії було знищено.

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